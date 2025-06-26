Работодатели назвали главные причины отказа в приеме на работу

Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве стали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные ожидания.

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование среди 300 работодателей по всей России.

Согласно результатам опроса, чаще всего отказывают кандидатам из-за отсутствия нужных навыков (70% случаев). На втором месте — обман на собеседовании (63%), на третьем — завышенные зарплатные ожидания (50%).

Другие частые причины: токсичное поведение (49%), плохие отзывы с прошлых мест работы (39%), неопрятный вид (33%) и несоответствие корпоративной культуре (27%).

Реже всего отказывают из-за опозданий (7%), ошибок в резюме (4%) или личных факторов вроде знака зодиака и кредитной истории (по 1%).

Большинство работодателей сообщают об отказе устно после собеседования или через мессенджеры (по 33%), реже — по телефону (22%). Только 2% отправляют официальные письма.

Напомним, ранее были названы пять фраз, которых необходимо избегать на собеседовании.