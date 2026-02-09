Работодатели смогут увольнять мигрантов по решению региона

С 1 марта в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, расширяющие права работодателей на увольнение иностранных сотрудников.
Теперь прекратить трудовой договор с мигрантом можно будет не только при введении федеральных ограничений, но и по решению региональных властей. Например, если область или край запретят привлекать иностранных работников в определённые сферы деятельности.
Закон, уточняет ТАСС, устраняет правовую неопределённость. Ранее работодатель, подчиняясь региональному запрету и увольняя сотрудника-мигранта, рисковал быть оштрафованным за незаконное расторжение договора. Одновременно он мог получить штраф до 1 миллиона рублей за самого факта найма иностранца в нарушение местных ограничений. Теперь увольнение в такой ситуации станет законным основанием.
