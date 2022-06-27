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Работодатели в Карелии стали предлагать кандидатам на вакансии более высокую зарплату

Новости. Общество
09:45, 28 Июня 2022
фото: © Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД»

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Размер зарплаты, предлагаемой работодателями Карелии с начала года вырос, в среднем, на 4,2%.

Это следует из результатов анализа вакансий, размещенных сервисом по трудоустройству hh.ru.

В январе работодатели в Карелии предлагали претендентам на вакансии, в среднем, около 47 тыс. рублей, а в июне она выросла до 49 тыс. рублей.

Выросли и зарплатные ожидания соискателей. В начале года они запрашивали зарплату в размере около 38 тыс. рублей, а теперь он составляет 41 тыс. рублей.

На 10% вакансиях доступен заработок от 100 тыс. рублей.

Чаще всего высокооплачиваемую зарплату предлагают компании из таких отраслей как перевозки и логистика, строительство, металлургия, добывающая отрасль, автобизнес, ритейл, ИТ.

Запросы жителей Карелии скромнее, чем претендентов на вакансии в других регионах.  В среднем зарплатные ожидания в республике на 27% ниже, чем по России.

 

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