Работодатели в Карелии ждут разъяснений, как наказывать работников, отказавшихся от вакцинации

Руководители предприятий и других организаций Карелии попросили разъяснений, какими способами они могут заставить своих работников пройти вакционацию от коронавируса.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, к ней обращаются представители общепита, торговли, транспорта, образования, иных сфер услуг с просьбой разъяснить, как исполнить постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27.06.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям». Гнётова попросила Управление труда и занятости Карелии дать разъяснения, какие права есть у работодателей, согласно трудовому законодательству, чтобы принудить к вакцинации своих сотрудников. «Может ли работодатель применить меры дисциплинарного воздействия на сотрудников, работников, уклоняющихся от исполнения приказа или иного нормативного акта организации во исполнении постановления? Может ли работодатель отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без наличия медицинских противопоказаний? На какой срок распространяется отстранение от работы сотрудников по вышеуказанным основаниям? Выплачивается ли работодателем заработная плата сотрудникам в период отстранения от работы в связи с отказом сотрудника от прохождения вакцинации?», — заявила бизнес-омбудсмен. Немало вопросов у работодателей и к Роспотребнадзору — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».