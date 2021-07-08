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Работодатели в Карелии ждут разъяснений, как наказывать работников, отказавшихся от вакцинации

Новости. Общество
14:32, 09 Июля 2021
фото: pixabay

Руководители предприятий и других организаций Карелии попросили разъяснений, какими способами они могут заставить своих работников пройти вакционацию от коронавируса.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, к ней обращаются представители общепита, торговли, транспорта, образования, иных сфер услуг с просьбой разъяснить, как исполнить постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27.06.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям».

Гнётова попросила Управление труда и занятости Карелии дать разъяснения, какие права есть у работодателей, согласно трудовому законодательству, чтобы принудить к вакцинации своих сотрудников.

 «Может ли работодатель применить меры дисциплинарного воздействия на сотрудников, работников, уклоняющихся от исполнения приказа или иного нормативного акта организации во исполнении постановления? Может ли работодатель отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без наличия медицинских противопоказаний? На какой срок распространяется отстранение от работы сотрудников по вышеуказанным основаниям? Выплачивается ли работодателем заработная плата сотрудникам в период отстранения от работы в связи с отказом сотрудника от прохождения вакцинации?», — заявила бизнес-омбудсмен.

Немало вопросов у работодателей и к Роспотребнадзору — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-07-09 14:54:09
Устроили власти беспредел в стране , так анархия и революции начинаются , бунты кровавые и беспощадные .
Андрей Фетисов
2021-07-09 14:50:28
Умный работник подаст в суд и никакие постановления не помогут. Президент России сказал, что никого вакцинировать принудительно не смеют, в противном случае работник выиграет суд у работодателя и платить работодателю неустойку и моральный ущерб, как с добрым утром. Читайте Конституцию, а президент Гарант Конституции
Серж
2021-07-09 15:01:43
Андрей Фетисов, про какую страну пишите ? Гаити , Гондурас ?
кир
2021-07-09 14:42:35
Меры такие же как к ученику, не выучившего теорему Пифагора, - сказал кот-практик.
Урбанист
2021-07-09 14:40:56
Увольнять. Или штрафы за них платите. Или закрывайтесь. Вот и все разьяснения. И гнетовой тоже
Гость
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