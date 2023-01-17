Работодатели в Петрозаводске изменили свое отношение к внешней привлекательности соискателей

Опрос показал, часто ли красота влияет на профессиональный рост.

В ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли работники и работодатели из Петрозаводска, выяснилось, влияют ли внешние данные на получение вакансии и профессиональный рост.

Мнение о том, что внешняя привлекательность имеет значение в профессиональной карьере, становится все менее популярным. Среди петрозаводских работодателей 40% уверены в том, что в их компании красота и профессиональный рост никак не связаны.

При этом 72% менеджеров по персоналу убеждены, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве.

Среди соискателей подобное мнение разделяют лишь 56% опрошенных. Характерно, что в важности красоты чаще всего были убеждены респонденты, которые сами себя красивыми не считают.