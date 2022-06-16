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Работодатели в Петрозаводске оценили влияние декретного отпуска сотрудниц на их карьеру

Новости. Общество
09:46, 27 Июня 2022
фото: © Dean Drobot / shatterctock

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Опрос руководителей предприятий Петрозаводска показал, как они относятся к декретными отпускам своих сотрудниц, и как женщины оценивают карьерные перспективы после рождения детей.

Исследование проводил сервис по трудоустройству SuperJob.

Каждый третий работодатель (32%) считает, что отсутствовать на работе без потерь можно не более полутора лет. По наблюдениям 30% представителей компаний, отпуск по уходу за ребенком вовсе не отражается на карьере.

Сами женщины, воспитывающие детей, чаще всего говорят, что их карьерные ожидания после рождения ребенка не изменились (37%). О том, что они стали меньше внимания уделять карьере, рассказали 26%, о том, что они, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода, — 20%.

Вместе с тем, 41% матерей детей до 16 лет после последнего отпуска по уходу за ребенком поменяли работу, 29% вернулись к своей прежней должности, 7% перешли на более высокую позицию,

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