Работодатели в Петрозаводске зачастую не хотят брать на работу высококвалифицированных сотрудников

Высококвалифицированным сотрудникам в Петрозаводске могут отказать в трудоустройстве, потому что они в любой момент способны сменить работу.

Об этом говорят результаты опроса работодателей, проведенного агентством по трудоустройству SuperJob.

Каждый пятый работодатель в Петрозаводске (21%) никогда не берет в штат специалистов с «избыточной квалификацией». Свою позицию они объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию, если его не удовлетворит уровень задач и дохода. Каждый второй работодатель (51%) лишь иногда согласен принимать на работу «слишком хороших» кандидатов.

Специалистов с «избыточной квалификацией» часто нанимают 11% респондентов. По их мнению, такие сотрудники способны быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы.

Опрос так же показал, что 27% жителей Петрозаводска сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом почти в полтора раза чаще женщин (30% против 23%), а респонденты старше 45 лет — втрое чаще опрошенных до 34 лет (38% против 13%).