Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13

В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

23:13

Важные новости 23

22:20

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

21:32

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

20:02

С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

19:38

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

18:36

Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

18:00

Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

17:45

Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

17:26

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

17:19

ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

17:12

Дождь, гололедица и до +8°С: чем погода удивит жителей Карелии 24 октября

17:03

В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

16:52

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

16:40

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезере выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10
Количество приглашений соискателям возраста старше 55 лет выросло на 75%.

Российский рынок труда демонстрирует растущий спрос на специалистов старшего возраста. С начала 2025 года работодатели направили соискателям старше 55 лет 2,5 миллиона приглашений на работу, что на 75% превышает показатель годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании крупнейшего сервиса по поиску работы hh.ru, с которым ознакомилось издание «Коммерсант».

Наиболее востребованной категорией оказались женщины в возрасте 55 лет и старше — они получили 1,7 миллиона предложений о трудоустройстве (рост на 79%). Мужчины от 60 лет и старше получили 810 тысяч приглашений, что на 68% больше, чем год назад.

Географически больше всего предложений сконцентрировано в столичном регионе и крупных городах. Лидерами по числу приглашений стали:

— Москва — 854 тыс.
— Санкт-Петербург — 339 тыс.
— Московская область — 230 тыс.
— Краснодарский край — 107 тыс.

При этом самый значительный рост интереса работодателей к соискателям 55+ зафиксирован в Псковской и Воронежской областях, где количество приглашений удвоилось.

Свою активность нарастили и сами кандидаты. За восемь месяцев 2025 года россияне старше 55 лет разместили или обновили более 413 тысяч резюме, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметно эта активность проявилась среди жителей Тувы, Москвы и Костромской области.

Средний ожидаемый доход среди соискателей старшего возраста составляет 65,8 тысячи рублей, что на 9,2 тысячи рублей ниже среднерыночного уровня. Наибольшие зарплатные ожидания зафиксированы у кандидатов из Чукотского АО, Магаданской области, Ненецкого АО и Тувы (до 120 тыс. рублей), а самые скромные — в Псковской, Ярославской и Кировской областях.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, соискатели старшего поколения чаще выбирают стабильные и менее физически сложные профессии, но при этом активно осваивают цифровые навыки и проходят переобучение.

Добавим, что в России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

