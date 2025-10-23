Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

Количество приглашений соискателям возраста старше 55 лет выросло на 75%.

Российский рынок труда демонстрирует растущий спрос на специалистов старшего возраста. С начала 2025 года работодатели направили соискателям старше 55 лет 2,5 миллиона приглашений на работу, что на 75% превышает показатель годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании крупнейшего сервиса по поиску работы hh.ru, с которым ознакомилось издание «Коммерсант».

Наиболее востребованной категорией оказались женщины в возрасте 55 лет и старше — они получили 1,7 миллиона предложений о трудоустройстве (рост на 79%). Мужчины от 60 лет и старше получили 810 тысяч приглашений, что на 68% больше, чем год назад.

Географически больше всего предложений сконцентрировано в столичном регионе и крупных городах. Лидерами по числу приглашений стали:



— Москва — 854 тыс.

— Санкт-Петербург — 339 тыс.

— Московская область — 230 тыс.

— Краснодарский край — 107 тыс.

При этом самый значительный рост интереса работодателей к соискателям 55+ зафиксирован в Псковской и Воронежской областях, где количество приглашений удвоилось.

Свою активность нарастили и сами кандидаты. За восемь месяцев 2025 года россияне старше 55 лет разместили или обновили более 413 тысяч резюме, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметно эта активность проявилась среди жителей Тувы, Москвы и Костромской области.

Средний ожидаемый доход среди соискателей старшего возраста составляет 65,8 тысячи рублей, что на 9,2 тысячи рублей ниже среднерыночного уровня. Наибольшие зарплатные ожидания зафиксированы у кандидатов из Чукотского АО, Магаданской области, Ненецкого АО и Тувы (до 120 тыс. рублей), а самые скромные — в Псковской, Ярославской и Кировской областях.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, соискатели старшего поколения чаще выбирают стабильные и менее физически сложные профессии, но при этом активно осваивают цифровые навыки и проходят переобучение.

Добавим, что в России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста.