Работодателям хотят разрешить увольнять работников "в связи с утратой доверия"

Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия.

По сообщению пресс-службы ведомства, такая норма поможет "дисциплинировать как работодателей, так и работников".

"Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", – пояснили в министерстве, заявление которого цитирует "Интерфакс".

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