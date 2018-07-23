Работодателям хотят разрешить увольнять работников "в связи с утратой доверия"

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Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия.
По сообщению пресс-службы ведомства, такая норма поможет "дисциплинировать как работодателей, так и работников".
"Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", – пояснили в министерстве, заявление которого цитирует "Интерфакс".
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