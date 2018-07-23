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Новости. Экономика
09:27, 23 Июля 2018

Работодателям хотят разрешить увольнять работников "в связи с утратой доверия"

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Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия.

По сообщению пресс-службы ведомства, такая норма поможет "дисциплинировать как работодателей, так и работников".

"Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", – пояснили в министерстве, заявление которого цитирует "Интерфакс".

Подробнее - по ссылке.

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Комментарии

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antidimon
2018-07-23 11:15:42
Начнётся расправа с неугодными работниками Если бы начальники были кристально чистыми и умные , а так просто будут зачищать порядочных работников , имеющих своё мнение .
MIRKO-KAREL
2018-07-23 09:36:04
А если я сам себе не доверяю, как быть?
кир
2018-07-23 11:45:26
MIRKO-KAREL, выпить и разобраться. :)
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