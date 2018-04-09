Работодателям Карелии стало легче найти квалифицированных сотрудников

Квалификация потенциальных претендентов на рабочие места стала больше соответствовать потребностям бизнеса.

Такой вывод сделан Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов Карелии, изучившим данные служб занятости республики. Результаты опубликованы в статбюллетене "Основные показатели рынка труда и реализация государственной политики в области содействия занятости населения Республики Карелия в январе-декабре 2017".

"Работодатели легче заполняли рабочие места работниками с требуемой квалификацией, на что указывает показатель уровня трудоустройства", - говорится в документе.

Из общего числа обратившихся службы занятости в 2017 году работу нашли 55,4% граждан против 53,9% в 2016 году.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".