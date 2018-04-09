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Новости. Экономика
11:56, 09 Апреля 2018

Работодателям Карелии стало легче найти квалифицированных сотрудников

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Квалификация потенциальных претендентов на рабочие места стала больше соответствовать потребностям бизнеса.

Такой вывод сделан Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов Карелии, изучившим данные служб занятости республики. Результаты опубликованы в статбюллетене "Основные показатели рынка труда и реализация государственной политики в области содействия занятости населения Республики Карелия в январе-декабре 2017".

"Работодатели легче заполняли рабочие места работниками с требуемой квалификацией, на что указывает показатель уровня трудоустройства", - говорится в документе.

Из общего числа обратившихся службы занятости в 2017 году работу нашли 55,4% граждан против 53,9% в 2016 году.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-04-09 12:13:15
Вы найдите дворников и заставьте работать целый рабочий день. Слабо? Слабо.
User
2018-04-09 12:07:04
А может это потребности бизнеса деградировали до уровня общей квалификации? Судя по состоянию городского хозяйства, дела обстоят именно так.
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