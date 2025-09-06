Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

С 2026 года работодатели в России смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка.

Эта выплата не будет облагаться налогами. Об этом рассказал «РИА Новости» председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов.

Чиновник отметил, что бизнес проявляет креативный подход к разработке мер для повышения рождаемости. По его словам, компаниям выгодно поддерживать «понятного, испытанного» сотрудника, предоставить ему возможность уйти в декретный отпуск, тем самым повысить лояльность и быстрее вернуть на работу.

— С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребёнка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно, и для человека, конечно, выгодно, до миллиона можно будет получить выплату за ребенка, — сказал Абрамов в интервью «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме 2025 года во Владивостоке.

По его словам, инициатива позволит работодателям не только стимулировать сотрудников к увеличению семьи, но и закрепить его в компании.