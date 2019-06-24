Работодателям в Карелии увеличили субсидии на оборудование мест для инвалидов

Власти Карелии увеличили со 100 до 500 тысяч рублей размер субсидий, которые могут получить работодатели на оборудование рабочих мест для инвалидов.

Такая же сумма предусмотрена для компаний, которые займутся созданием инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам, включая оборудование пандусов и подъемников.

Как сообщили в пресс-службе управления труда и занятости Карелии, размер субсидий увеличен по поручению Артура Парфенчикова в рамках Плана по повышению уровня трудоустройства инвалидов.

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