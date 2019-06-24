Работодателям в Карелии увеличили субсидии на оборудование мест для инвалидов

Новости по теме
Загрузка...
Власти Карелии увеличили со 100 до 500 тысяч рублей размер субсидий, которые могут получить работодатели на оборудование рабочих мест для инвалидов.
Такая же сумма предусмотрена для компаний, которые займутся созданием инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам, включая оборудование пандусов и подъемников.
Как сообщили в пресс-службе управления труда и занятости Карелии, размер субсидий увеличен по поручению Артура Парфенчикова в рамках Плана по повышению уровня трудоустройства инвалидов.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
17.06.2019, 13:37
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 15:23
17.06.2019, 14:14
Аналитика
Сегодня 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Сегодня 12:48
Сегодня 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии