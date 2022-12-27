Работой маршруток в Петрозаводске заинтересовался прокурор Кокорев

В мэрии прошло совещание, посвященное транспортному обслуживанию жителей Петрозаводска.

Во вторник, 27 декабря, в мэрии прошло совещание с участием прокурора Петрозаводска Сергея Кокорева, посвященное, транспортному обслуживанию. На встречу пригласили также представителей ГИБДД, УГАДН и руководителей всех транспортных компаний.



Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Владимир Любарский. По его словам, наибольшее количество жалоб от горожан поступает на работу автобусов.



«Это одна из болевых точек жизнедеятельности Петрозаводска. Только в ЕДДС ежемесячно поступает около 300 обращений по поводу неудовлетворительной работы маршруток», - заявил градоначальник.



Он в очередной раз отметил, что у мэрии нет никаких контрактных отношений с действующими транспортными компаниями, поэтому влиять на их работу чиновникам не позволяет закон.



Ситуация изменится с переходом на регулируемый тариф, заверил Любарский. Во втором квартале следующего года должны реализовать первый этап транспортной реформы. Администрация планирует заключить муниципальные контракты с перевозчиками на трех автобусных маршрутах - №№5, 14 и 29.



«Несмотря на ожидаемые позитивные изменения, нужно понимать, что до них еще несколько месяцев – впереди непростой климатический период. Всем понятно, что достойные пассажирские перевозки жителям карельской столицы необходимы уже сейчас», - отметил Любарский.



Сейчас все транспортные компании работают по нерегулируемому тарифу. По словам прокурора Сергея Кокорева, это дает возможность перевозчикам – зачастую в отсутствии экономического обоснования – поднимать стоимость проезда.



«А вот качество услуг совсем не улучшается: график не соблюдается, водители начинают и заканчивают свой рабочий день тогда, когда заблагорассудится», - сообщил глава города.



Кроме того, надзорные органы зафиксировали в этом году рост ДТП по вине маршрутчиков, а также рост числа пострадавших в дорожных авариях. Все это, как отметил прокурор города, свидетельствует о некачественном оказании услуг со стороны перевозчиков.



По словам Любарского, особое внимание прокурор Петрозаводска Кокорев уделил отдаленным районам. На вчерашней встрече речь, в частности, шла о маршрутах №5 и №29.



На конечной остановке в районе Птицефабрика горожане, например, могут ждать автобус более часа, отметил глава карельской столицы. Ситуация усугубляется частым перекрытием железнодорожного переезда.



Представитель транспортной компании, обслуживающий маршрут № 5, сообщил прокурору города, что с начала года на конечной будет организована работа диспетчера, у которого местные жители по мобильному телефону смогут узнать, в какое время прибудет автобус.



Кроме того, прокурор предупредил маршрутчиков о том, что высаживать из автобусов пассажиров младше 16 лет нельзя. Одной из транспортных компаний за это Кокорев вынес предостережение.



Сами перевозчики на встрече в мэрии сообщили, что транспортный бизнес в Петрозаводске находится в упадке. По их словам, качественно оказывать услуги не дают высокая стоимость запчастей и топлива, дефицит водителей.



«Кстати, ответа на вопрос об уровне зарплат шоферов получить так и не удалось. Руководители транспортных компаний лишь сказали, что получают они «чуть больше МРОТ». Правдивость этих доводов пусть останется на их совести. Но, как верно заметил Сергей Кокорев, жизнь и здоровье граждан – первостепенны. Поэтому в случае злостных нарушений транспортные компании ждет жесткий контроль со стороны надзорного ведомства», - заключил Любарский.