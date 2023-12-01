Работу архивариусов обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

С докладом перед жителями выступит руководитель муниципального архива Елена Евсеева.
В понедельник, 4 декабря, в администрации столицы Карелии пройдет открытое планерное совещание, на котором выступит директор МКУ «Муниципальный архив города Петрозаводска» Елена Евсеева. Она расскажет о работе учреждения.
Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
Напомним, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание