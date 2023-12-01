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Работу архивариусов обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
08:00, 04 Декабря 2023
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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С докладом перед жителями выступит руководитель муниципального архива Елена Евсеева.

В понедельник, 4 декабря, в администрации столицы Карелии пройдет открытое планерное совещание, на котором выступит директор МКУ «Муниципальный архив города Петрозаводска» Елена Евсеева. Она расскажет о работе учреждения.

Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

Напомним, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. 

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