Работу архивариусов обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

С докладом перед жителями выступит руководитель муниципального архива Елена Евсеева.

В понедельник, 4 декабря, в администрации столицы Карелии пройдет открытое планерное совещание, на котором выступит директор МКУ «Муниципальный архив города Петрозаводска» Елена Евсеева. Она расскажет о работе учреждения.



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.



Напомним, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час.