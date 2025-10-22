Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

20 октября состоялось очередное заседание Наблюдательного совета фонда

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции, семьям погибших и без вести пропавших бойцов.

20 октября состоялось очередное заседание Наблюдательного совета фонда, в котором приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, а также другие члены Наблюдательного совета.

Сергей Кириенко в своем выступлении подчеркнул, что ветераны СВО и их близкие отмечают эффективность работы фонда.

«Согласно проведенным „Народным фронтом“ опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко».

В свою очередь председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева озвучила инициативу о расширении оказываемой фондом помощи на ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения, но приняли решение продолжить службу в контуре Министерства обороны Российской Федерации. Предполагается, что действующие военнослужащие с инвалидностью смогут наравне с уволенными ветеранами СВО получать меры поддержки от государства.

«Девиз фонда „Защитники Отечества“ — забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины», — сказала Анна Цивилева.

За два с половиной года работы фонд «Защитники Отечества» стал для ветеранов и семей участников СВО «единым окном» комплексной помощи. Социальные координаторы карельского филиала фонда работают во всех районах республики. Индивидуальный подход позволяет оказывать необходимую поддержку ветеранам в решении различных вопросов.

«Благодаря поддержке карельского филиала фонда „Защитники Отечества“ я смог решить юридические вопросы, поступил в „Синергию“ на прикладную математику и готовлюсь к обучению в Школе фермеров. Мой социальный координатор всегда рядом и помогает на каждом этапе», — Иван Ягодкин, ветеран СВО из Карелии.

Среди приоритетных задач фонда остаются диспансеризация, содействие в оперативном оформлении и получении документов, трудоустройстве, а также оказание психологической помощи ветеранам СВО и членам семей погибших защитников.

Обратиться в карельский филиал фонда можно по телефону: +7 (81-42) 44-53-10