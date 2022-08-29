Работу с общественниками обсудят в мэрии Петрозаводска

Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями обсудят на планерном совещании в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 19 сентября, в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят механизмы взаимодействия с некоммерческими общественными организациями. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

С докладом выступит начальник управления общественных связей аппарата администрации Жанна Малеева.

Совещание начнется в 10.00. Запланирована прямая трансляция.