Работу школ и садиков в новом учебном году обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Очередное планерное совещание в администрации города посвятят новому учебному году и празднику 1 сентября.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, 1 сентября – дата праздничная, но волнительная.

Мэр напомнил, что в администрации с 24 августа по телефону 71-34-33 работает горячая линия. Специалисты Управления образования в будни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) готовы ответить на вопросы о работе школ и детсадов.

«Тема важная, подходить к ней надо ответственно, поэтому в следующий понедельник посвятим новому учебному году городскую планерку. Также на ней расскажем, какие праздничные мероприятия пройдут в День знаний в Петрозаводске. Присылайте вопросы», - пишет Любарский.

Планерное совещание начнется в понедельник, 29 августа, в 10:00. Трансляция будет доступна здесь.