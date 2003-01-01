Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

Доступ на лыжные трассы РСК «Курган» будет временно закрыт для посетителей.

5 и 6 января с 10:00 до 15:00 лыжные трассы и стартовая поляна спорткомплекса «Курган» им. Ф. М. Терентьева (РСК) в Петрозаводске будут закрыты для посетителей, сообщили в группе организации.

Ограничения вводятся в связи с проведением на этой территории первого этапа Спартакиады учащихся по биатлону.

— Просим учитывать это при планировании своих тренировок. Спасибо за понимание! — написали в РСК.

Напомним, из-за длительного отсутствия снега нынешний лыжный сезон на «Кургане» начался позже обычного — 29 декабря 2025 года (первоначально трассы спорткомплекса должны были открыться 14 декабря).