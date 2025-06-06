Работы Марцинкевича Руслана и Титенко Елизаветы стали лучшими в конкурсе рисунков «Огонь — враг леса»

Комиссия объявила имена школьников из Калевальского, Прионежского, Муезерского, Пудожского районов и Питкярантского округа Республики Карелия, которые стали победителями и призерами конкурса.

Участники направляли свои работы в центральные лесничества Республики Карелия, где специалисты отбирали лучшие по таким критериям, как соответствие теме, художественное исполнение, оригинальность сюжета и творческий подход. Затем 67 отобранных работ были направлены в Министерство природных ресурсов и экологии для окончательного рассмотрения.

В категории 1–4 классы первое место занял Марцинкевич Руслан из пгт. Калевала с изображением бегущих лосей, спасавшихся от пожара. Второе место присуждено Кацитадзе Эмилии из Петрозаводска за рисунок с печальным огнём, держащим зайца, а третье — Шанёву Михаилу из Питкярантского округа, создавшему информационный плакат с призывами соблюдать правила поведения в лесу.

В возрастной группе 5–9 классов победила Титенко Елизавета из Петрозаводска, представившая работу в черно-белой гамме с изображением горящего леса. Второе место занял Загорцев Василий из поселка Лендеры, показавший тушение пожаров с воздуха силами Карельского центра охраны лесов. Третье место получила Багданова Дарья из поселка Авдеево, отразившая реальные последствия пожаров — темноту и страх лисиц, пытающихся спастись.

Все участники проявили себя отлично, и выбор победителей оказался непростым. Дипломы и памятные подарки будут направлены в школы, где их вручат учителя в начале учебного года.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия