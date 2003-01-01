Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

Ремонт на Кряжевом спуске в Петрозаводске продолжается после задержки, вызванной отсутствием облицовочного камня.
Работы на Кряжевом спуске в Петрозаводске возобновились после вынужденной паузы, вызванной задержками с поставкой облицовочного камня. Как рассказала мэр города Инна Колыхматова, вопрос с материалами удалось решить, и подрядчик приступил к отделке ступеней.
После завершения облицовочных работ строители начнут монтаж перил.
— Сейчас этот вопрос решён. После того как ступени будут полностью облицованы, строители приступят к монтажу перил,— дополнила мэр города.
За ходом работ на объекте ведется постоянный контроль.
