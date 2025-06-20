Работы на Лобановском мосту в Петрозаводске завершены на 70%

Видео со строительной площадки разместил глава Карелии. Он поставил задачу осенью открыть движение по новому мосту.

Такую задачу он постаил перед строителями. Сейчас подрядчик бетонирует проезжую часть и до конца июля этот вид работ планирует завершить.

— Далее — гидроизоляция и асфальтирование. На сегодняшний день выполнено более 70% от общего объема работ, — рассказал Артур Парфенчиков.

Губернатор выложил таймлапс-видео, где в двух минутах собраны десятки тысяч кадров и труд строителей за 10 месяцев — с сентября 2024 по июль 2025 года.

Напомним, реконструкция моста проходит за счет республиканского бюджета. Подрядчик — «БалтМостСтрой» — идёт со значительным опережением графика (ранее планировалось сдать мост в 2026 году). Сейчас глава Карелии ставит задачу Минтрансу открыть мост для движения осенью этого года. Добавим, что он будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки, архитектурная подсветка.

Ранее строители моста рассказали, что фундамент под перильные ограждения готов. Перила представляют собой ажурный металл с отсылкой к карельским орнаментам.

Опоры моста обладают уникальной архитектурной формой и были вылиты исключительно для данного сооружения. Балки, располагающиеся на колоннах, имеют переменную высоту, что добавляет многотонной конструкции легкость и привлекательность.