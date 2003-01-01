РЕКЛАМА
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
В МЧС рассказали подробности страшного ночного пожара в Петрозаводске

14:55

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

14:15

В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

13:45

Петрозаводчане простились с заслуженным учителем России Людмилой Баркановой

13:00

В Петрозаводске разыскивают девушку, подозреваемую в преступлении

11:45

От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

11:13

Пенсионер из Петрозаводска спрятал деньги в ботинки и отправил мошенникам

11:00

В сгоревшем сарае в Кеми обнаружен труп мужчины

10:15

Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма

09:00

Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство

08:30

Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске

07:30

Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

00:10

Массовые проверки будут проходить в Петрозаводске два дня подряд

22:40

Карелия и Андижанская область Узбекистана договорились о совместном плане сотрудничества

22:10

Уроженец севера Карелии погиб 9 мая на СВО

21:30

Форум отрасли природного камня «Карелфорум 2025» объединил более 200 участников из России и зарубежья

20:40

Начальник отдела «Карельского окатыша» рассказал, как оказался на СВО и стал экспертом по дронам

19:45

Жительницу Беломорска накажут за неуплату алиментов

19:15

В Петрозаводске построят еще один торговый центр

19:00

В центре Петрозаводска изменят схему движения

18:45

Карельским садоводам рассказали, куда можно сдать излишки урожая с огородов

18:30

Житель Беломорска лишился машины за повторную пьяную езду

18:15

Новые трибуны, ФОК и гостиница — стадион «Спартак» ждет серьезная реконструкция

18:00

Больницу на Древлянке достроят на федеральные средства

17:40

Стала известна дата прощания с академиком Эрнестом Ивантером

17:30

Умер экс-глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко

17:10

Небольшой дождь и до +13°С: какую погоду обещают в Карелии 27 сентября

17:00

Сварщик из Карелии стал лучшим в России

16:40

Региональный маткапитал теперь можно потратить и на обучение ребенка в автошколе

16:20

В Карелии разыскивают девушку 2008 года рождения

16:05

Устроившие драку в клубе Петрозаводска Саиб Акберов и Хикмет Мамедов сдались полиции

15:49

Обман «кадровиков»: петрозаводчанин потерял 110 тысяч рублей

15:30

Минимум 19 смертей: стало известно общее число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

15:15

Ушёл из жизни режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян

15:00

От школы до трудоустройства: «РКС – Петрозаводск» помогает молодым специалистам строить карьеру

14:51

В Петрозаводске мотоциклист пострадал в аварии

14:40

Якобы задержанный экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов находится в Санкт-Петербурге

14:30

«Петербургтеплоэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону в Карелии

14:25

Жителей Петрозаводска зовут на уборку «Кургана»

14:20

Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

13:54

Контактную сеть монтируют на Лобановском мосту в Петрозаводске

13:40

Стали известны подробности ДТП на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

13:20

Ушла из жизни легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина

13:00

Два спортивных праздника пройдут в Петрозаводске в начале октября

12:40

В МВД опровергли информацию о запрете в России праворульных автомобилей

12:05

Супругам из Олонца грозит тюремный срок за кражу денег с банковской карты знакомого

11:45

В Петрозаводске бездомный обокрал магазин техники и алкомаркет

11:25

Поддельный алкоголь убил семерых человек в соседнем с Карелией регионе

11:05

В многодетной семье из Карелии родилась «королевская двойня»

11:00

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

10:45

В кафе «Дежавю» в Петрозаводске произошел пожар

10:30

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

10:19

В центре Петрозаводска открывается выставка по камнеобработке

10:15

Известная журналистка возродила древний карельский метод вязания

10:00

В Кондопожской районной больнице появился передвижной рентген-аппарат

09:50

Мастера из Карелии стали победителями всероссийского конкурса сувениров

09:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце сентября

09:00

В центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе

08:40

В Медвежьегорске простятся с погибшим в зоне СВО земляком

08:20

Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной

08:00

Строители показали новый Лобановский мост с высоты птичьего полета

07:40

В Карелии впервые пройдет Спартакиада трудовых коллективов

07:20

Отопительный сезон начинается еще в трех районах Карелии

07:00

Старые корпуса завода «Холод Славмо» сносят в Петрозаводске

06:40

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

00:10
Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов
Сегодня 14:15 Благоустройство
Кондопожское ДРСУ завершает работы на единственной дороге города, которая ведет к району «Усадьба».

фото: © Минтранс Карелии

Как рассказали в Минтрансе, работы выполнены на 90%. В рамках данного контракта выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части, замене водопропускных труб, устройству двух посадочных площадок с заездными карманами для общественного транспорта, бордюрного камня и основания под тротуары. Сейчас идут подготовительные работы для последующего устройства асфальтобетонного покрытия тротуаров.

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа на проезде Тидена обустроят линию уличного электроосвещения на участке протяженностью более 1,5 км. Также планируется освещение новых остановок, обустройство подсветки памятника, установленного на месте гибели 14 советских воинов, защищавших Петрозаводск в сентябре 1941 года.

Все работы Кондопожское ДРСУ планирует завершить до 10 ноября этого года.

Ранее в Минтрансе рассказали о степени готовности дороги в Новой Вилге.

