Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

Кондопожское ДРСУ завершает работы на единственной дороге города, которая ведет к району «Усадьба».
Как рассказали в Минтрансе, работы выполнены на 90%. В рамках данного контракта выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части, замене водопропускных труб, устройству двух посадочных площадок с заездными карманами для общественного транспорта, бордюрного камня и основания под тротуары. Сейчас идут подготовительные работы для последующего устройства асфальтобетонного покрытия тротуаров.
За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа на проезде Тидена обустроят линию уличного электроосвещения на участке протяженностью более 1,5 км. Также планируется освещение новых остановок, обустройство подсветки памятника, установленного на месте гибели 14 советских воинов, защищавших Петрозаводск в сентябре 1941 года.
Все работы Кондопожское ДРСУ планирует завершить до 10 ноября этого года.
Ранее в Минтрансе рассказали о степени готовности дороги в Новой Вилге.