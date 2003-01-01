Все работы Кондопожское ДРСУ планирует завершить до 10 ноября этого года.

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа на проезде Тидена обустроят линию уличного электроосвещения на участке протяженностью более 1,5 км. Также планируется освещение новых остановок, обустройство подсветки памятника, установленного на месте гибели 14 советских воинов, защищавших Петрозаводск в сентябре 1941 года.

Как рассказали в Минтрансе, работы выполнены на 90%. В рамках данного контракта выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части, замене водопропускных труб, устройству двух посадочных площадок с заездными карманами для общественного транспорта, бордюрного камня и основания под тротуары. Сейчас идут подготовительные работы для последующего устройства асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

Региональный маткапитал теперь можно потратить и на обучение ребенка в автошколе

Начальник отдела «Карельского окатыша» рассказал, как оказался на СВО и стал экспертом по дронам

От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.