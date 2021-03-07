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Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех

Новости. Общество
15:11, 08 Марта 2021
фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Количество занятых в экономике жителей Карелии за 3 года сократится на 2,9% из-за технического перевооружения предприятий и сокращения мест в бюджетной сфере.

Об этом говорится в "Прогнозе баланса трудовых ресурсов Республики Карелия 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы", составленном Управлением труда и занятости.

"В результате модернизации (реструктуризации) производства, применения современных трудосберегающих технологий, а также оптимизации количества неэффективных рабочих мест в бюджетной и социальной сферах, численность населения, занятого в экономике, к 2023 году снизится на 2,9% по сравнению с отчетным 2019 годом", - сказано в документе.

Сокращение больше всего затронет финансовую и страховую деятельность, торговлю и ЖКХ.

Подробнее читайте в статье интернет-издания "Вести Карелии".

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