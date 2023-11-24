«Работы впереди много», — Парфенчиков поздравил новую градоначальницу с избранием на пост мэра Петрозаводска

Ранее депутаты Петросовета поддержали ее кандидатуру большинством голосов.

«Поздравляю Инну Колыхматову с избранием на должность главы Петрозаводска!», — написал в личном профиле 24 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков.



Как сообщил губернатор, на сессии Петросовета за Инну Сергеевну проголосовали 18 депутатов из 22-х присутствовавших.



«Встретимся с ней в ближайшее время, обсудим перспективы развития города и план приоритетных задач. Со своей стороны будем оказывать помощь и поддержку», — отметил руководитель республики.



«Инна Сергеевна, еще раз поздравляю и желаю успехов! Работы впереди много, но верю, что вы справитесь», — написал Артур Парфенчиков.