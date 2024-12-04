Ради лечения дочери, житель Петрозаводска стал «закладчиком» наркотических средств

Из зала суда мужчина прямиком направился в колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе судов Карелии, 46-летний житель Петрозаводска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в крупном размере.

По версии следствия, с 2022 года через цифровую площадку мужчина устроился работать в один из онлайн-магазинов по продаже запрещенных веществ.

Согласно отведенной ему «организатором» роли «закладчика» в организованной группе, в один из дней марта текущего года он забрал из тайника оптовую партию не расфасованных и не упакованных на разовые потребительский дозы наркотические средства растительного и синтетического происхождения. Эту партию он принес к себе в дачный дом, построенный в Пряжинском районе.

Расфасовав часть наркотических средств, он расфосовал и сделал закладки в лесу неподалеку от близлежащего поселка и на территории города Петрозаводска. Оставшуюся часть запрещенных веществ хранил в доме с целью последующего незаконного сбыта.

Довести задуманное преступление до конца «организатор» и иные неустановленные лица не смогли, так как наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками МВД Карелии.

В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что нуждался в денежных средствах для лечения дочери.

С учетом наличия таких смягчающих обстоятельств, как раскаяние в содеянном, состояние здоровья мужчины, его родителей и дочери, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Житель Петрозаводска взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.