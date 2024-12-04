здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Вызов принят: 34-летнюю петрозаводчанку преобразили стилисты программы «Модный приговор»
05.12.2024 23:26

Ради лечения дочери, житель Петрозаводска стал «закладчиком» наркотических средств

Новости. Криминал
15:20, 06 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Кто не спрятался»

Новости партнеров

Из зала суда мужчина прямиком направился в колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе судов Карелии, 46-летний житель Петрозаводска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в крупном размере.

По версии следствия, с 2022 года через цифровую площадку мужчина устроился работать в один из онлайн-магазинов по продаже запрещенных веществ.

Согласно отведенной ему «организатором» роли «закладчика» в организованной группе, в один из дней марта текущего года он забрал из тайника оптовую партию не расфасованных и не упакованных на разовые потребительский дозы наркотические средства растительного и синтетического происхождения. Эту партию он принес к себе в дачный дом, построенный в Пряжинском районе.

Расфасовав часть наркотических средств, он расфосовал и сделал закладки в лесу неподалеку от близлежащего поселка и на территории города Петрозаводска. Оставшуюся часть запрещенных веществ хранил в доме с целью последующего незаконного сбыта.

Довести задуманное преступление до конца «организатор» и иные неустановленные лица не смогли, так как наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками МВД Карелии.

В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что нуждался в денежных средствах для лечения дочери.

С учетом наличия таких смягчающих обстоятельств, как раскаяние в содеянном, состояние здоровья мужчины, его  родителей и дочери, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Житель Петрозаводска взят под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
05.12.2024, 20:30
Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа
05.12.2024, 17:52
Любимец миллионов россиян, народный артист страны со страшными травмами попал в больницу

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.