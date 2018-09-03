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Новости. Общество
12:34, 03 Сентября 2018

"Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых"

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Публицист Олег Реут рассуждает о пенсионной реформе в сравнении с 1990-ми и 2000-ми годами.

Препарирование обращения российского президента на тему неизбежности пенсионной реформы по-прежнему находится в центре внимания аудитории.

При этом дискутирующие стороны едины в том, что само по себе выступление однозначно свидетельствует об отказе от риторики "президент – отдельно, реформы – отдельно". Тема обособленной повинности правительства, которое почему-то не понимает тревог и чаяний рядовых граждан, уже более не актуальна. И неудивительно, что сразу зазвучали слова про ответственность и про её исключительно солидарный характер. Президент предложил (хотя вернее было бы – приказал) основательно переработать региональное законодательство, сохранив на местах параметры льготного обеспечения людей старшего возраста. Именно поэтому возникли странные формулы "предпенсионный возраст" и "уже льготник, но ещё не пенсионер".

Однако наиболее значимая новация обнаруживается в плоскости позиционирования 2000-х годов. Почти все уже привыкли, что для президента самой удобной точкой являются "лихие 90-е". С ними он сравнивает то положение дел, которым принято гордиться в настоящем. О том, как изменилось российское общество, президентом сказано уже немало.

Путин же всегда предпочитает глядеть на события прошлого панорамно. И он, и его спичрайтеры прекрасно понимают, что "коллективная амнезия" свою адаптационную роль уже выполнила. А это значит, что мифология "лихих против сытых" должна всячески поддерживаться.

Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2018-09-03 13:15:15
Получается, что в 2010-х годах стали жить лучше и поэтому от этой хорошей жизни повышают пенсионный возраст. Если еще улучшится положение, то пенсии вообще отменят.
Плейшнер
2018-09-03 12:48:24


Михаил Хазин: выступление Путина о смягчении пенсионной реформы — это главная его ошибка




Экономист Михаил Хазин полагает, что выступление Путина по пенсионной реформе — это принципиальная ошибка президента, потому что в своей речи он подал ситуацию так, как будто является просто государственным менеджером, а не национальным лидером.
То есть Путин как будто бы снял с себя некую «сакральность» в представлении людей. Ведь даже согласно опросам Путина многие считали защитником простых людей. А вышло, что он защищает не простых людей, а наиболее богатых граждан России.
Выходит, что выступление, которое должно было убедить граждан в необходимости пенсионной реформы, фактически убедило многих в том, что Путин больше не представляет их интересы и в целом мало чем отличается от Медведева по взглядам.
Ранее ведь многие действительно верили, что Медведев и Путин — разные люди по взглядам, хотя было очевидно изначально, что это не так. И что же теперь будет? Не исключено, что рейтинг Путина начнет снижаться, так как уровень доверия по отношению к нему упал явно. Путин просто не оправдал надежд народа .
Плейшнер
2018-09-03 12:38:25


Ну почему же В. Путин не убирает либералов из власти?

Основная претензия к Владимиру Путину звучит просто и понятно: "Почему он, являясь всенародно избранным президентом, не может раз и навсегда убрать с ключевых государственных постов представителей либеральной команды?"
Если проанализировать выступления и статьи известного российского экономиста Михаила Хазина, то вырисовывается следующая весьма интересная картина:
Потому что существуют четко установленные правила игры. Эти правила были придуманы не Владимиром Владимировичем, а иными лицами. И придуманы они были задолго до его прихода в Кремль.


М. Хазин


Упрощаем: может ли директор, назначенный на пост Советом директоров компании, не выполнять распоряжений этого Совета? В принципе может, но в этом случае на своем посту он пробудет недолго.
Может ли такой директор уволить Совет директоров? Абсурд. Кто ж ему даст такие полномочия. Она всего лишь наемный работник и должен знать свое место.
Конечно, вы можете парировать эти доводы тем простым аргументом, что В. Путин - всенародно избранный президент. А потому он может все. Ведь его воля - это воля народа. Да, формально он президент. Но для тех групп, что давно и прочно закрепились на "властном олимпе", это пустая формальность. Формальность, за которой ничего не стоит. Ведь у них там своя иерархия. Сомневаетесь?


В. Путин
В одном из своих интервью Михаил Хазин рассказывал как на какой-то западной пресс-конференции Аркадий Дворкович, будучи в должности то ли советника, то ли уже заместителя Германа Грефа (министра экономики РФ), на вопрос о том как будет выполняться поручение президента, ответил, что не стоит принимать всерьез мнение человека, абсолютно не разбирающегося в экономических вопросах.
И что? Какая реакция последовала от Владимира Путина?
Никакой. А. Дворкович остался на своем посту. Многим позже В. Путин отчитывал А.Дворковича (уже в другой должности) за ситуацию с отмененными электричками. Просто отчитал и все.
Почему же А. Дворкович на всех своих постах удержался?
Потому что он часть либеральной команды. Правда, ситуация постепенно меняется. Так, например, сегодня А. Дворкович не является членом Правительства.


А. Дворкович
По мнению М. Хазина все назначения в либеральной команде осуществляются по согласованию с Международным валютным фондом (МВФ), за экономику в стране отвечают либералы. Россия вошла в мировую долларовую систему задолго до появления В. Путина. Президент не может просто так взять и своим решением все отменить, потому что хорошо понимает какими могут быть последствия его действий.
Так, приводит пример М. Хазин, в 2012 году ходили слухи, что Путин собирается назначить на пост руководителя Центрального банка российского экономиста, доктора экономических наук, профессора Сергея Глазьева. Однако он этого не сделал. Почему?


С. Глазьев
Если б он пошел на этот шаг, то МВФ в ответ незамедлительно объявил бы о снижении инвестиционного рейтинга России. Инвестиции бы и без того не особо существенные прекратились бы в момент. А самое неприятное - российские компании попросили бы в 3-х месячный срок вернуть все выданные им кредиты. А кредиты эти в долларах. И все. Экономический коллапс стране был бы гарантирован. И еще не факт, что обошлось бы без политических последствий.
Вот такая пища для размышлений.



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