"Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых"

Публицист Олег Реут рассуждает о пенсионной реформе в сравнении с 1990-ми и 2000-ми годами.

Препарирование обращения российского президента на тему неизбежности пенсионной реформы по-прежнему находится в центре внимания аудитории.

При этом дискутирующие стороны едины в том, что само по себе выступление однозначно свидетельствует об отказе от риторики "президент – отдельно, реформы – отдельно". Тема обособленной повинности правительства, которое почему-то не понимает тревог и чаяний рядовых граждан, уже более не актуальна. И неудивительно, что сразу зазвучали слова про ответственность и про её исключительно солидарный характер. Президент предложил (хотя вернее было бы – приказал) основательно переработать региональное законодательство, сохранив на местах параметры льготного обеспечения людей старшего возраста. Именно поэтому возникли странные формулы "предпенсионный возраст" и "уже льготник, но ещё не пенсионер".

Однако наиболее значимая новация обнаруживается в плоскости позиционирования 2000-х годов. Почти все уже привыкли, что для президента самой удобной точкой являются "лихие 90-е". С ними он сравнивает то положение дел, которым принято гордиться в настоящем. О том, как изменилось российское общество, президентом сказано уже немало.

Путин же всегда предпочитает глядеть на события прошлого панорамно. И он, и его спичрайтеры прекрасно понимают, что "коллективная амнезия" свою адаптационную роль уже выполнила. А это значит, что мифология "лихих против сытых" должна всячески поддерживаться.

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