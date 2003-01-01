Радиационный туман окутает Карелию 10 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде 10 сентября.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 10 сентября, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром возможен туман.
- Радиационный туман — явление, не имеющее отношение к радиационному излучению. Это метеорологическое явление. В ночное время при существенном понижении температуры воздуха будет происходить конденсация молекул водяного пара. В результате этого перед восходом солнца начнет появляться туман, - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днём +20,+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°С, днём +20,+25°С.