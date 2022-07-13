«Радио 7 на семи холмах» зазвучало в столице Карелии  

Новая радиостанция начала вещание в Петрозаводске на частоте 101,8 FM.

«Радио 7» — московская музыкальная станция с легкой зарубежной музыкой для слушателей с безупречным вкусом. Этим летом она отметила 30-летие начала вещания в стране.

В эфире «Радио 7 на семи холмах» звучат популярные песни современности и основные хиты второй половины 20 века.

Радиоканал входит в состав «Европейской медиагруппы», к которой также относятся такие известные и уже вещающие в Петрозаводске радиостанции, как «Европа Плюс» и «Новое радио».