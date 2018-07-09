Район Петрозаводска на две недели остался без горячей воды

По теме
Загрузка...
В связи с плановыми профилактическими испытаниями на сетях в районе Ключевой с 9 по 18 июля не будет горячей воды, сообщает мэрия карельской столицы.
"Согласно графику отключения домов от централизованного горячего водоснабжения сегодня с 8.00 полностью остановлена котельная молокозавода", - сказано в сообщении администрации.
Горячее водоснабжение приостановлено в 1-м, 2-м, 3-м микрорайонах Ключевой и 4-м по ул. Кемской.
Отмечается, что управляющие компании и другие потребители в течение сегодняшнего дня должны отключить все свои здания. С 10 июля начнется опрессовка тепловых сетей повышенным давлением.
Напомним, начиная с этого года горячую воду в Петрозаводске отключают не на три недели, а на две.
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
02.07.2018, 14:33
02.07.2018, 11:29
02.07.2018, 19:10
05.07.2018, 13:08
02.07.2018, 12:21
Аналитика
Сегодня 12:46
Политкухня
Участники митинга против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске потребовали отставки президента и правительства.
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
02.07.2018 11:29
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии