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Новости. Общество
10:56, 09 Июля 2018

Район Петрозаводска на две недели остался без горячей воды

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В связи с плановыми профилактическими испытаниями на сетях в районе Ключевой с 9 по 18 июля не будет горячей воды, сообщает мэрия карельской столицы.

"Согласно графику отключения домов от централизованного горячего водоснабжения сегодня с 8.00 полностью остановлена котельная молокозавода", - сказано в сообщении администрации.

Горячее водоснабжение приостановлено в 1-м, 2-м, 3-м микрорайонах Ключевой и 4-м по ул. Кемской.

Отмечается, что управляющие компании и другие потребители в течение сегодняшнего дня должны отключить все свои здания. С 10 июля начнется опрессовка тепловых сетей повышенным давлением.

Напомним, начиная с этого года горячую воду в Петрозаводске отключают не на три недели, а на две.

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