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Новости. Общество
18:20, 26 Апреля 2018

В Беломорском районе пожарные на смогли подъехать к пожарному водоему

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В Беломорском районе пожарные не смогли вовремя начать тушить здание, так как путь к водоему был отрезан сугробами. За это администрацию наказали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения районной администрацией законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки установлено, что в феврале 2018 года в процессе ликвидации пожара в поселке Золотец сотрудники отряда противопожарной службы по Беломорскому району не смогли своевременно приступить к локализации огня, поскольку добраться до расположенных вблизи очага возгорания пожарных водоемов и пирсов было невозможно.

Подъездные пути к ним не были расчищены, завалены толстым слоем снега.

Сугробы препятствовали своевременной установке пожарных машин и пожарного оборудования, что привело к невозможности минимизировать последствия пожара.
Ранее руководством отряда противопожарной службы в администрацию Беломорского района неоднократно направлялась информация о необходимости принятия соответствующих мер по обслуживанию пожарных водоемов на территории района, однако должного реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало.

По результатам проверки прокуратура внесла главе администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район" представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, а также их причины и условия, им способствующие, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Представление находится на рассмотрении.

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