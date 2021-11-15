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Еще один районный центр Карелии полностью отключен от водоснабжения из-за аварии

Новости. Происшествия
20:03, 25 Ноября 2021
фото: © freepik

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Авария на центральном водопроводе в Питкяранте привела к отключению водоснабжения всего города.

Об этом сообщили в администрации Питкярантского района.

«В связи с аварией на центральном водопроводе произведено отключение водоснабжения всего города. Работы по устранению аварии идут полным ходом. Просим жителей создать необходимый запас воды для собственных нужд. Предупредите соседей, родных, знакомых, так как не все пользуются интернетом.  Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня произошло несколько аварий на центральном водопроводе в Кеми. Местные власти также призвали жителей запасаться водой.

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Комментарии

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кир
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