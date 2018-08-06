Районы Карелии плохо осваивают деньги на ремонт дорог и школ

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Органы местного самоуправления использовали лишь 6% субсидий из республиканского бюджета, предоставляемых на ремонт дорог, школ и стадионов, заявили в Минфине Карелии.
Министр финансов республики Елена Антошина провела рабочую встречу с руководителями муниципальных финансовых органов по вопросам сбалансированности местных бюджетов в этом году.
По итогам встречи руководством Минфина отмечено недостаточное освоение органами местного самоуправления субсидий из бюджета республики.
Общее использование субсидий, предоставляемых по 27 направлениям в рамках 6 государственных программ, составило 23 % от годовых плановых назначений.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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