Назван район Карелии с самым высоким уровнем радиации

На территории республики специалисты измерили уровень радиации в мае, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Самый высокий показатель в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.

В Сортавале и Сегеже – 0,11 мкЗв/ч.

В Костомукше – 0,08 мкЗв/ч, а в Петрозаводске –0,09 мкЗв/ч.

Средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Республики Карелия соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения.