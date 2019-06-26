Назван район Карелии с самым высоким уровнем радиации

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На территории республики специалисты измерили уровень радиации в мае, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Самый высокий показатель в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.
В Сортавале и Сегеже – 0,11 мкЗв/ч.
В Костомукше – 0,08 мкЗв/ч, а в Петрозаводске –0,09 мкЗв/ч.
Средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Республики Карелия соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения.
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