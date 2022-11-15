Райцентр и поселок в Карелии в который раз оставят без воды

Жителей Кеми и соседнего поселка лишат водоснабжения в ближайший понедельник, сообщили власти этого района Карелии.

В понедельник, 5 декабря, жители Кеми и Рабочеостровска вновь останутся без воды. Коммунального блага их лишат с 09.00 до 17.00.



Администрация Кемского района информирует о том, что причина в плановых работах на центральных сетях.



Подрядчик должен успеть смонтировать на центральных магистралях три из десяти запорных арматур для разграничения потоков воды без остановки насосной станции.



Напомним, воду в этих двух населенных пунктах отключают часто. Ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделяли восемь миллионов рублей.