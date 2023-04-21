Райцентр на севере Карелии останется без воды из-за протечки трубопровода

В среду, 28 июня, в поселке Лоухи отключат воду и начнут ремонтные работы, сообщили власти района в соцсети.

В среду, 28 июня в связи с устранением утечки на водопроводной сети по улице имени 23 Гвардейской стрелковой дивизии отключат водоснабжение в поселке Лоухи.



Воды не будет с 10.00 и до окончания работ, сообщили власти этого района в социальной сети.



Кроме того, прервется электроснабжение в домах по указанной улице.