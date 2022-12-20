Райцентр на севере Карелии завалило снегом

Власти города горняков в Карелии попросили автолюбителей отказаться от поездок на своих машинах из-за обильных снегопадов.

Администрация Костомукши обратилась к водителям города с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте.



«Причиной является сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, - говорится в обращении в соцсети. - Управление коммунального хозяйства напоминает, что в первую очередь производится механизированная уборка от снега на магистральных дорогах и тротуарах, а также на подъездах к социально значимым объектам. В течение дня коммунальные службы продолжат расчищать город от выпавшего снега».



Также костомукшские власти предупредили горожан о том, что им необходимо освободить от транспорта проезды внутри кварталов.