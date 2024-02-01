Райцентр на западе Карелии останется без автобусных перевозок

В Суоярви по техническим причинам отменяются городские рейсы.

Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А. информирует пассажиров Суоярви о том, что по техническим причинам 4 февраля отменяются автобусные рейсы по городскому маршруту.



Об этом сообщили власти округа в своем паблике в социальной сети.



Напомним, ранее Госавтоинспекция Петрозаводска занялась маршрутчиками после инцидента у мэрии.