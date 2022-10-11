Райцентр в Карелии остался без воды

Все без исключения жители Медвежьегорска просидят часть дня без холодной воды, сообщили в районной администрации.
В среду, 12 октября, коммунальщики отключили холодную воду во всем Медвежьегорске. Причина - плановый ремонт на городском водозаборе.
По информации районных властей, холодное водоснабжение должны возобновить сегодня, к 13.00.
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