Райцентр в Карелии остался без воды

Все без исключения жители Медвежьегорска просидят часть дня без холодной воды, сообщили в районной администрации.

В среду, 12 октября, коммунальщики отключили холодную воду во всем Медвежьегорске. Причина - плановый ремонт на городском водозаборе.



По информации районных властей, холодное водоснабжение должны возобновить сегодня, к 13.00.