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Новости. Криминал
18:00, 28 Июня 2018
фото: Владимир Веленгурин

Рамзан Кадыров поделился лучшим способом борьбы с коррупцией

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что лучшее наказание для чиновника, пойманного на коррупционных нарушениях, — конфискация всего, что тот имеет.

Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Кадырова, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет "и снова станет богатым человеком".

"Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям… Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью всё забрать", — сказал Кадыров в интервью газете "Известия".

Он также отметил, что "если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью".

Отвечая на вопрос об эффективности таких мер, Кадыров сказал: "Это действует очень хорошо".

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