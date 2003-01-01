Рамзан Кадыров прокомментировал участие Чечни в карельском конкурсе

В Карелии подвели итоги конкурса благоустройства малых городов России с применением природного камня. Он прошел в Петрозаводске.
Свои проекты благоустройства на конкурс представили города с населением до 1 миллиона человек. В итоге победителями стали три города: из Калининградской области, Чеченской республики и Карелии.
Первое место в конкурсе занял проект «Комплексный подход при реновации исторического квартала «Калининский» из города Черняховск (Калининградская область). Второе место у проекта «Многофункциональный центр духовно-нравственного воспитания в Ахмат-Юртовском сельском поселении», который представил Курчалоевский муниципальный район (Чеченская Республика). Третье место у карельского Беломорска с проектом благоустройства набережной.
Рамзан Кадыров прокомментировал итоги конкурса в своем телеграм-канале. Как рассказал глава Чечни, отметили жюри не только Курчалоевский район с проектом многофункционального центра, но и сквер по проспекту Терешковой в Гудермесе. Он получил специальный приз от главы Карелии Артура Парфенчикова. Данный проект служит отличным примером гармоничного включения природного камня в городскую среду, отметил Кадыров.
— Я от всей души поздравляю руководство и жителей Курчалоевского, Гудермесского муниципальных районов с победой в конкурсе. Искренне желаю дальнейших успехов и удачи в службе на благо Чеченской Республики и её народа, — написал чиновник.
Напомним, конкурс проходил с 21 июля по 10 сентября 2025 г в рамках Форума по камнеобработке. Все победители получили денежные сертификаты для приобретения изделий из карельского камня.