Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

С начала года вертолет санитарной авиации выполнил 124 полета и эвакуировал 187 пациентов из разных районов Карелии. Среди спасенных — 22 ребенка, в том числе семеро младенцев в возрасте до года.

Травмированный полицейский находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Впоследствии росгвардейцы задержали нарушителя у него дома. Теперь горожанину грозит до 5 лет лишения свободы.

— В районе набережной Ла-Рошель сотрудник следственного подразделения МВД по Республике Карелии, находясь вне службы, обратил внимание на двух мужчин, преследовавших подростка. Правоохранитель подошёл к указанным субъектам, представился и потребовал прекратить возможные противоправные действия. Внезапно один из мужчин ударил сотрудника по голове, отчего последний упал и потерял сознание. Затем злоумышленник нанёс ещё несколько ударов пострадавшему и скрылся с места происшествия, — рассказали в ведомстве.

31-летний житель Петрозаводска, имеющий уголовное прошлое, избил сотрудника правоохранительных органов после его требования прекратить погоню за ребёнком, сообщили в полиции Карелии.

