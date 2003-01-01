Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

Горожанин нанёс правоохранителю удары по голове и скрылся с места преступления.
31-летний житель Петрозаводска, имеющий уголовное прошлое, избил сотрудника правоохранительных органов после его требования прекратить погоню за ребёнком, сообщили в полиции Карелии.
— В районе набережной Ла-Рошель сотрудник следственного подразделения МВД по Республике Карелии, находясь вне службы, обратил внимание на двух мужчин, преследовавших подростка. Правоохранитель подошёл к указанным субъектам, представился и потребовал прекратить возможные противоправные действия. Внезапно один из мужчин ударил сотрудника по голове, отчего последний упал и потерял сознание. Затем злоумышленник нанёс ещё несколько ударов пострадавшему и скрылся с места происшествия, — рассказали в ведомстве.
Впоследствии росгвардейцы задержали нарушителя у него дома. Теперь горожанину грозит до 5 лет лишения свободы.
Травмированный полицейский находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.