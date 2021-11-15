Убийца в Карелии досрочно вышел из колонии и перерезал горло человеку

В Кондопоге завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего рецидивиста, зарезавшего местного жителя.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Кондопоге завершено расследование уголовного дела по статье «убийство».

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый, находясь в пьяном виде во дворе одного из домов города бумажников, поссорился с 57-летним местным жителем и напал на него с ножом, нанеся несколько ударов в шею. Потерпевший скончался от ранений.

В тот же день ранее неоднократно судимый мужчина был задержан. Как выяснилось, обвиняемый, осужденный в том числе за убийство, освободился из колонии раньше срока.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фигуранту, в данный момент находящемуся под стражей, грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.