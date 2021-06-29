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Ранее судимый житель Карелии украл оружие из дома, где готовился делать ремонт

Новости. Криминал
11:48, 30 Июня 2021
фото: © pixabay.com

После поимки он уверял, что пьяный хозяин сам подарил ему пистолет, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, в один из дней в квартиру заявителя пришёл мастер, чтобы обсудить детали предстоящего ремонта. Хозяин пригласил его за стол и угостил спиртным. Во время возлияний мужчине захотелось показать гостю интересную вещь: он достал и продемонстрировал пневматический пистолет, выполненный по образцу пистолета Макарова, который недавно подарил пасынку. Потом он ненадолго отлучился из комнаты, а когда вернулся — гостя уже не было. Вместе с ним пропало и оружие.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Обвиняемый не признавал факт совершения кражи и уверял, что пьяный заявитель сам подарил ему пистолет. Однако следователями была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его причастности к совершению преступления.

Уголовное дело по статье «кража» с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд

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Комментарии

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кир
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