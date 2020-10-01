Рецидивист выпил, вспомнил прошлое и оставил жителя Петрозаводска без велосипеда

В полицию Петрозаводска обратился мужчина, у которого украли велосипед, сообщили в МВД по Карелии.

В середине сентября в отдел полиции по Петрозаводску обратился 36-летний житель Карелии и сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью более 20 тысяч рублей. Владелец оставил его на ночь у подъезда и пристегнул противоугонным тросом к перилам. Пропажу обнаружил только утром.



В раскрытии преступления полицейским помогла уличная камера видеонаблюдения, которая запечатлела момент кражи. Под подозрением оказался ранее судимый 51-летний горожанин. Он дал признательные показания.



Мужчина рассказал, что планировал завершить свой преступный промысел и встать на путь исправления, однако, в тот день выпил и вспомнил прошлое. Он снял антикражное устройство и уехал на чужом велосипеде, затем его спрятал, планируя продать.

Сотрудники полиции изъяли похищенное средство передвижения.



По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.