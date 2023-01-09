Раненая лиса бегает по парку в райцентре Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске хромающий зверек гуляет по сугробам в парке.

Жители Медвежьегорска в минувший понедельник, 9 января, наблюдали, как хромающая на одну лапу лиса бегала по железнодорожному парку. Фото и видео бесстрашной лесной гости выложили в паблике «Медвежьегорск Online».

«Лиса в жд парке, она ранена. Предупредите детей, что к лисе подходить опасно», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, семейство рысей попало в объектив видеорегистратора на дороге под Петрозаводском.