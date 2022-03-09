Раненного на Украине жителя Карелии наградили медалью «За отвагу»

Младший сержант Андрей Беспалов из Карелии, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, указом президента награжден медалью «За отвагу».

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети сообщил, что наш земляк, младший сержант Андрей Беспалов указом президента награжден медалью «За отвагу».

«Андрей отличился в ходе спецоперации на Украине, получил ранение и сейчас проходит лечение в госпитале имени Бурденко», — сообщил Артур Парфенчиков.

По информации главы Карелии, Андрей родился и вырос в Найстенъярви, срочную службу проходил в ВМФ, затем принял решение продолжить ее по контракту в Псковской дивизии ВДВ.

«Андрей, желаю скорейшего выздоровления, Карелия тобой гордится! — написал Парфенчиков и поблагодарил маму героя — Татьяну Григорьевну — за сына!