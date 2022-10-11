Раненный в грудь житель Карелии выбил нож из рук агрессивного собутыльника

В Кондопожском районе осудили местного жителя, который чуть не убил собутыльника, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 38-летний житель Кондопоги, находясь на кухне своей квартиры, во время совместного употребления спиртного поругался с собутыльником. Волна агрессии накрыла хозяина квартиры, и он воткнул нож в грудь гостя. Эмоциональное состояние не позволило остановиться, и он попытался добить собутыльника.

Агрессивный житель города бумажников в Карелии не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку раненый гость смог оказать сопротивление, обезоружив и обезвредив нападавшего, после чего на место преступления вызывал скорую помощь и сотрудников полиции.

Суд назначил кондопожанину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.