Россиян порадовали новостью о ранней весне

По прогнозу Гидрометцентра, весна в 2026 году наступит рано.
Ранняя весна возможна в 2026 году на территории России, сообщил на пресс-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
— В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды, — сказал он.
Вильфанд объяснил, зима не прогнозируется очень холодной. При этом будут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза составляет около 65-68%.