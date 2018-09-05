Раритетный катер-миномёт из Карелии восстановили российские военные

Редкий экземпляр вооружения Красной Армии - "катер-миномёт" - привели в рабочее состояние ремонтники из Западного военного округа (ЗВО).

"Катер в годы Великой Отечественной войны участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции Карельского фронта 1944 года", - сказано в пресс-релизе штаба ЗВО.

Катер проекта 78 (заводской номер 1016) был построен в июле 1942 года в городе Рыбинске (Ярославская область) на заводе НКСП №341, получил классификацию "катер-миномёт".

Военнослужащие ЗВО доставили раритетный образец из Карелии для экспонирования в филиале Центрального военно-морского музея "Дорога жизни" в акватории Ладожского озера.

"Ремонтными подразделениями округа проведено техническое обслуживание, консервация двигателя и его навесного оборудования, восстановлен внешний вид катера в соответствии с первоначальным проектом. Также катер-миномёт будет обеспечен шлюпочным комплектом флагов для их подъёма в дни государственных праздников", - сообщает пресс-служба округа.

Известно о трёх катерах данного проекта, они установлены в качестве мемориальных объектов в Волгограде, Рыбинске и Липецке, сказано в пресс-релизе, пишет "Интерфакс".