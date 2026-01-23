Расчет платы за холодную воду не по счетчикам изменился в России

При оплате холодной воды без счетчика россиян ждет двойной тариф.

В России изменился расчет платы за холодную воду в тех квартирах и домах, где нет индивидуальных счетчиков.

С 1 января 2026 года повышающий коэффициент для таких случаев увеличен вдвое — с 1,5 до 3. Это значит, что плата за воду для жильцов без приборов учета вырастет в два раза. Соответствующее постановление правительства было принято в ноябре 2025 года.

Как разъяснили в Министерстве строительства, новая мера направлена на усиление ответственности за потребление ресурсов без учета и должна стимулировать собственников к установке счетчиков. В ведомстве напомнили, что аналогичное регулирование ранее успешно применялось в Москве, что помогло повысить долю квартир с приборами учета с 80% до 90%.

Изменения коснутся только холодной воды. Коэффициент для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроэнергию остается прежним — 1,5.

